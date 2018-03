Las “pasiones vivientes” marcan la Semana Santa en toda Castilla-La Mancha

La crucifixión en la Pasión viviente de Hiendelaencina. (Foto: Alejandro Cárdaba).

La Crónica de Guadalajara - Actualizado 24 marzo 2018 12:23

Castilla-La Mancha tiene diversas fiestas declaradas fiestas de interés turístico internacional, nacional y regional en Semana Santa pero hay otros municipios a lo largo de las cinco provincias de la región que aprovechan estos días de pasión para realizar representaciones vivientes que tienen su particular interés turístico.



En la provincia de Toledo, el municipio de Villanueva de Bogas celebra este año el XX aniversario de la representación de La Pasión organizada por la Asociación Cultural 'Jiménez de Rada' en el recinto deportivo municipal de la localidad.



En este sentido, el secretario de la asociación, José Carlos Villamuelas, ha contado a Europa Press para IDEAS PARA VIAJAR que "cada año se empieza desde cero la construcción de la representación gracias a la colaboración de empresas constructoras que aportan material para hacer el escenario de la función".



Villamuelas ha señalado que la escenificación de esta Pasión nació en 1996 con una pequeña representación en la parroquia del municipio, y ahora se realiza en cinco días --todavía pueden verse los días 24, 25 y 31 de marzo-- en la carpa colocada en el recinto deportivo municipal con capacidad para 500 personas y que este año espera tener "casi 2.000 espectadores".



Este año con motivo del 20 aniversario se van a realizar distintos actos, como la inauguración de una exposición conmemorativa de este fecha, que ya se puede ver en el salón cultural de Villanueva de Bogas o, el miércoles 28 de marzo, la celebración de la Gala de conmemoración de este aniversario en la carpa que se representa La Pasión.



LOS 'ARMAOS' DE ALDEA

En Ciudad Real, en el municipio de Aldea del Rey se realiza una representación donde los 'Armaos' romanos realizan El Prendimiento de Jesús en el Huerto de los Olivos el Jueves Santo, en la Plaza de España, la Plaza de la Constitución y en la calle Granados de la localidad.



El capitán de los 'Armaos' de Aldea del Rey, Pablo Molina, ha explicado a Europa Press que esta tradición se lleva celebrando 150 años desde que se crearon sus estatutos en 1867 y nunca se ha suspendido su celebración.



Molina ha explicado que El Prendimiento nació "a partir de que un médico --sin identificar-- que viene desde Lorca (Murcia) para instalarse en la comarca de Calatrava y empieza a crear los futuros 'Armaos' que están compuestos en la actualidad por 130 personas, pero en la representación actúan unos 100 por año".



Además, ha añadido que esta representación no sólo se ha celebrado en Aldea del Rey, sino que también ha sido representada en el teatro de la localidad ciudadrealeña de Puertollano.



HIENDELAENCINA

Un municipio de poco más de 100 personas de Guadalajara, Hiendelaencina, atrae cada año más de 3.000 visitantes a la fiesta de la Pasión Viviente que escenifican unos 150 actores no profesionales durante el Viernes Santo.



Se trata de una escenificación que durante aproximadamente hora y media representará las diferentes etapas en el camino a la cruz de Jesús, y que este año se cumple la edición número 46.



Fue en el año 1972, a instancias del profesor, Abelardo Gismera, y su esposa, Teresa Gómez, junto al sacerdote Bienvenido Larriba, cuando surgió la posibilidad de hacer un Vía Crucis representando los pasos que dio Jesús en su camino al Calvario, Pasión que a fecha de hoy ha adquirido el reconocimiento no sólo provincial sino regional.



PASIÓN VIVIENTE CONQUENSE

Otro ejemplo de representación de La Pasión de Cristo es la que se ha celebrado en Tarancón (Cuenca) desde 1990 gracias a la iniciativa del Grupo de Teatro Llave y Estudio 13, que han escenificado el texto que produjo el párroco de aquel momento de la localidad, Venancio Cañego.



Esta representación fue declarada en 1995 Fiesta de Interés Turístico Regional y en este momento cuenta con elenco de actores de unas 200 personas, todos vecinos de la localidad conquense, según la información que ofrece el Ayuntamiento del municipio. Esta pasión viviente tiene la peculiaridad que se celebra "en espacios naturales del casco antiguo de la ciudad dejando estampas de gran belleza".



En concreto, este año La Pasión de Tarancón se celebra el sábado 31 de marzo a las 20.30 horas en el casco antiguo de la localidad.



CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN

Por otro lado, en Chinchilla de Montearagón (Albacete) se ha representado La Pasión de Jesús en el teatro-auditorio 'Constantino Romero' de la localidad los días 16, 17 y 19 de marzo por tercer año consecutivo.



El párroco de la Iglesia Santa María del Salvador, Matías Marín, ha destacado que la representación "ha contado con un total de 70 actores amateurs" de los cuales "20 son niños menores de 13 años" para representar una Pasión que organiza su parroquia, Santa María del Salvador.



Marín ha señalado que la escenificación de la Pasión de Jesús de Chinchilla surge de recuperar la representación que "el antiguo párroco, Vitoriano, empezó hace muchos años con la función Jesucristo Superstar".



El dinero que se ha recaudado de las entradas ha ido destinado a la compra del paso parroquial 'La Borriquilla' para la iglesia del municipio y para utilizarla este Domingo de Ramos.



¿Te ha gustado este artículo? Coméntaselo a tus amigos y conocidos: