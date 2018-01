En la Diputación de Guadalajara han esperado 7 días para mostrar su enfado con la Junta por Fitur

El diputado de Turismo se ha referido a las quejas recibidas por la ubicación del stand de Guadalajara, “escondido detrás del escenario y de difícil acceso”, una decisión que, según resaltanm tomó unilateralmente la Junta. Parra ha criticado también la “contraprogramación” realizada por la Junta de Comunidades, una vez que eran conocedores del contenido de la presentación de la Diputación en el Día dedicado a Guadalajara.

Al séptimo día desde el inicio de FITUR, en Guadalajara ha llegado el tiempo del balance y desde la Plaza de Moreno, las recriminaciones, que ya se habían planteado preventivamente ante la Junta y que incluso se llegaron a expresar en algún momento durante el propio FITUR. Ahora, con más abundancia de argumentos.



Acompañado de los diputados provinciales Jaime Celada y Octavio Contreras, el diputado de Turismo, Jesús Parra, ha querido agradecer en primer lugar el trabajo “tanto de los trabajadores del Servicio de Turismo, como de las azafatas y demás personas que se han volcado para que la programación diseñada se llevara a cabo y, sobre todo, para que en el Día de Guadalajara, que fue el viernes 19 de enero, nuestra provincia tuviera el protagonismo que se merece”.



Así, el diputado ha informado que “en el stand de Guadalajara hemos tenido un continuo flujo de visitantes durante prácticamente los cinco días que ha durado la feria en consonancia con los datos globales por los que FITUR ha cerrado su 38º edición con los mejores datos de su serie histórica, confirmando su liderazgo como gran foro de negocios de la industria mundial del turismo y coincidiendo con las mejores cifras del sector turístico tanto en España como a nivel mundial”.



“Los días más fuertes han sido el viernes, durante la celebración del Día de Guadalajara, y el fin de semana, con la apertura de la feria a todo el público. El miércoles y el jueves han sido los días, podíamos decir, más tranquilos”, ha dicho Jesús Parra, detallando que “el público que se ha acercado hasta nuestro estand este año ha sido en su mayoría nacional. Familias con niños, parejas, amigos, agencias de viajes…. La mayoría de Madrid que, como sabéis, es de donde procede nuestro mayor número de turistas seguido de la Comunidad Valenciana. Sin lugar a dudas, el público madrileño sigue estando muy interesado en conocer la provincia”. Además, “buena parte conocía ya algo de la provincia de Guadalajara y querían información de otros lugares que no habían visitado todavía; otros, los que conocían algo más, se interesaban por las novedades que proponíamos este año”. “Hemos observado también que cada vez es mayor el número de visitantes jóvenes que deciden visitar Guadalajara y hemos informado a estudiantes que han decidido elegir Guadalajara como tema de sus trabajos y proyectos universitarios”, ha apuntado señalando que se han acercado agencias de viajes interesadas en proponer nuestra provincia como destino turístico”. Entre el público extranjero, se pueden destacar visitantes ingleses y de América Latina.



Durante estos cinco días se ha repartido gran cantidad de información entre la que ha destacado las seis rutas editadas por la Diputación, sobre todo la ruta de la Arquitectura Negra, la Alcarria y el Alto Tajo; la ruta del viaje a la Alcarria, “tras la promoción que estamos haciendo del Viaje a la Alcarria hemos visto que ha aumentado muchísimo el público interesado en esa ruta”; rutas senderistas –como todos los años, las rutas senderistas por el Alto Tajo y la Alcarria han tenido un éxito rotundo-; el folleto del Geoparque de la Comarca de Molina- Alto Tajo editado este año; información sobre la lavanda; información de Atienza, Sigüenza, Hita, Molina o Pastrana -los visitantes buscaban sobre todo villas medievales, museos y lugares con encanto-; planes con niños en la ciudad de Guadalajara o festivales medievales, entre otros.



Aparte de esta información, también se ha informado a los visitantes de la existencia de nuestra página web www.turismoenguadalajara.es donde pueden encontrar amplia y actualizada información de nuestros recursos turísticos.



Ubicación del stand de Guadalajara y “contraprogramación” de la Junta

Por otro lado, el diputado delegado de Turismo ha querido dejar constancia del “malestar por parte de la Diputación de Guadalajara por el trato que se nos dispensado en esta feria por parte de la Junta de Comunidades”. En este sentido, se ha referido a que “han sido muchísimas las quejas que hemos recibido, tanto yo personalmente como responsable de Turismo de la Diputación, como el personal del Servicio de Turismo y los propios visitantes, como así nos lo han trasladado también las azafatas, acerca de la ubicación de nuestro estand”. Por ello, Parra ha querido aclarar que “la decisión de ubicar el estand de Guadalajara escondido, detrás del escenario, de difícil acceso y nada fácil de encontrar dentro del estand de Castilla-La Mancha, ha sido única y exclusiva de la Junta de Comunidades que no ha contado en ningún momento con esta Diputación en este sentido”.



“La ubicación del stand de Guadalajara, justo detrás del escenario, impedía que nuestro espacio estuviese visible. Además, durante todas las presentaciones realizadas en el escenario a lo largo de estos cinco días, siempre terminábamos tapados por carteles y banners”, ha añadido Parra señalando que “también, siempre que terminaba una presentación y si alguien se dirigía a algunos de los actores o personas protagonistas de cada una de ellas, terminaban haciéndolo justo al lado de nuestro stand, debido a la ubicación, llegando incluso a utilizarlo para dejar sus abrigos o demás pertenencias. Esta es una queja de las propias azafatas que les imposibilitaba realizar bien su trabajo o atender como se merecen los visitantes que podría haber en esos momentos”.



Y a todo esto, ha dicho el diputado responsable, “hay que sumar la “contraprogramación” que realizó también la Junta de Comunidades”. “Tengo que recordar que cada día está dedicado a una provincia, y son las Diputaciones quienes trasladan a la Junta la programación que llevarán ese día con todo el contenido. Nosotros así lo hicimos indicando que la inauguración sería a las 11:00 horas y que nuestros actos durarían hasta las 12:30 horas aproximadamente. Pero cuál fue nuestra sorpresa cuando unos días antes recibimos un email con nuestra programación más dos añadidos: media hora antes, a las 10:30 horas, inauguraría el Día de Guadalajara el vicepresidente de la Junta de Podemos, José García Molina, para presentar la ruta de los gancheros en una clara muestra de falta de respeto y de lealtad institucional, pues nosotros ya habíamos anunciado a la Junta que presentaríamos la ruta del río que nos lleva”. Ante esto, desde el Servicio de Turismo ya se hizo llegar a la Junta el malestar de esta Diputación.



Por todo ello, Jesús Parra ha dicho que cabe hacerse una sola pregunta: “¿Qué papel juega la Diputación en el Día de Guadalajara para la Junta de Comunidades?”. “A la vista de los hechos, solo podemos pensar que lo único que les interesa es nuestra aportación económica. Para eso sí que se ponen en contacto con nosotros”, ha asegurado indicando que “ante esta falta de respeto que han pagado los visitantes –tanto los que se pudieron acercar como los que no porque no nos encontraron-, y que no coincide con nuestra forma de ofrecer nuestra oferta turística aunando todos los intereses de forma conjunta, y sin mirar el color político de los ayuntamientos como así se pudo comprobar el mismo viernes, todo esto nos merece una reflexión acerca de cuál será nuestra próxima colaboración con la Junta en esta feria, porque con estos actos de sectarismo, no consiguen más que perjudicar a los intereses de esta provincia, a su desarrollo y, en este caso, a la difusión de nuestra oferta turística”.



