La Junta seguirá promocionando Castilla-La Mancha con el Quijote... sin olvidarse de otros reclamos

Bienvenida quijotesca a Guadalajara, desde la A-2.

Augusto González - La Crónic@ / Ideas para Viajar - Actualizado 14 enero 2018 11:28

¿Cómo encajar la figura de Alonso Quijano en La Alcarria que no pisó este persona imaginario? Los responsables de turismo de Castilla-La Mancha no renuncian al poderoso reclamo que supone el personaje cervantino para "vender" el conjunto de la región tanto en España como en el extranjero. Pero prometen atención también a las singularidades de cada provincia. Así lo ha asegurado Ana Isabel Fernández Samper, director general de Turismo, en una entrevista para LA CRÓNICA e IDEAS PARA VIAJAR que no tiene desperdicio.



"El Quijote es nuestro embajador por excelencia, es una marca que nos diferencia de otros destinos de interior y lo es también a nivel internacional, nos singulariza. Es un activo turístico impresionante. Dicho esto, es cierto que dentro de nuestra estrategia turísica está también potenciar otras riquezas del destino Castilla-La Mancha. Somos una región muy diversa, cinco provincias cada una con su propia personalidad, cinco microrrealidades diferentes. Es verdad que Guadalajara quizá sea la provincia más diferente y singular de la región, pero las otras también tienen sus particularidades y eso es una ventaja. Es algo de lo que nos tenemos que valer para atraer el turismo".



Para abundar en esta tesis, Fernández Samper se convierte en un torrente de palabras y de proyectos, planteados con notoria convicción: "Este año vamos a Fitur con el lema Castilla-La Mancha es mucho más, porque es mucho más que Quijote o mucho más que las ciudades patrimonio, porque es también unos paisajes que no te esperas encontrar en el centro de España".



Yendo a lo concreto y a lo más local, la directora general sostiene que "Guadalajara es un buen ejemplo de ello", de esa singularidad multiplicada por las cinco provincias de esta comunidad autónoma. "Este año queremos potenciar la Ruta de los Gancheros, que además de ser una fiesta muy significativa de una zona concreta se ubica en una comarca con un atractivo tan tremendo como es el Alto Tajo.



A Fitur vamos a llevar también la Ruta del Románico y el Festival de la Lavanda, que es tan singular y tan original que es algo que debemos promocionar. En realidad, toda la Alcarria tiene un gran potencial, por sí misma y por su cercanía a Madrid. Sin olvidarnos del Camino del Cid, que también pasa por Guadalajara y que está entre nuestros folletos".



Del papel a lo digital

En los últimos años, como demuestran también las publicaciones como ésta, la información relacionada con el turismo y los viajes ha pasado en un salto sin retorno aparente desde el papel a Internet, con especial incidencia en las redes sociales pero abierto a todas las plataformas imaginables, desde el ordenador de sobremesa a los teléfonos móviles, pasando por las televisiones inteligentes o las aplicaciones de realidad aumentada.



Ante este panorama, la propia Fernández Samper asume el cambio y marca las tendencias de la política regional al respecto: "Internet ha supuesto una revolución a todos los niveles del comercio en general pero, sobre todo, en el sector turístico. Es clave para cualquier destino. Quizá no todos compren en Internet, pero sí se inspiran en Internet para su toma de decisiones. Desde el comienzo de la legislatura reforzamos nuestra estrategia online. Tenemos acuerdos de comercialización con diferentes operadores para promoción y comercialización en sus portales (Tripadvisor, Escapada Rural, Logitravel...), pero también con generadores de opinón. Ahora mismo, el de los prescriptores y blogueros es un fenómeno importante y tenemos previstas acciones en ese ámbito". Una evolución que se ha notado incluso en lo más inmediato: "Hacia adentro, lo primero que hicimos fue cambiar la página web, pasando de una página tipo folleto y estática a conseguir que fuera dinámica, con contenidos que se renuevan y se amplían cada vez más". Y en un trabajo que tiene continuación es eso a veces tan difícil de abordar como son las redes sociales: "Para nosotros, la presencia en redes sociales es fundamental. Estamos duplicando el número de seguidores en Twitter, Instagram y Facebook. Es una manera muy directa de llegar al público. Intentamos interactuar y generar comunidad. Se trata de una estrategia que seguiremos potenciando en los próximos años, porque al final Internet lo tienes en tu teléfono, pegado a ti todo el día, como una fuente de información accesible y también muy barata para la promoción de cualquier destino, llegando a mucha más gente que cualquier medio tradicional".

¿Te ha gustado este artículo? Coméntaselo a tus amigos y conocidos: