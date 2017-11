La Navidad se enciende este viernes en Alcalá de Henares, con una oferta diferente

La Crónica de Guadalajara - Actualizado 15 noviembre 2017 13:34

“Alcalá, Ciudad de la Navidad” abrirá sus puertas al público el 17 de noviembre a las 17.00 horas en el Recinto Ferial de la ciudad complutense y se prolongará hasta el 7 de enero en dos zonas.

‘Alcalá, Ciudad de la Navidad’ abrirá oficialmente sus puertas al público este viernes 17 de noviembre de 2017 a las 17.00 horas en el Recinto Ferial de la ciudad complutense y contará con una segunda fase que arrancará el 1 de diciembre en la alcalaína Plaza de Cervantes.Desde el 17 de noviembre hasta el 22 de diciembre (fecha de inicio de las vacaciones escolares) el Recinto Ferial de Alcalá de Henares permanecerá abierto de lunes a jueves en horario de tarde, de 17.00 a 22.00 horas. Los fines de semana (viernes, sábados y domingos) y festivos, ‘Alcalá, Ciudad de la Navidad’ abrirá en horario de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 22.00 horas.El Recinto Ferial de Alcalá de Henares ofrecerá un espacio diáfano de más de 25.000 m² en el que habrá una carpa de más de 5.000 m² llena de diferentes atracciones (tobogán de trineos gigante para adultos y niños, pista americana, tren de la bruja, scalextric, pista infantil de autos de choque etc.) y una extensa zona de restauración que contará con merendero, taberna navideña, churrería, puesto de patatas asadas y algodón de azúcar.En el exterior se ubicará la pista de patinaje sobre hielo de 1.000 m² que estará presidida por un Papá Noel gigante de 10 metros de altura y una montaña rusa de 16 metros de alto, ideal para soltar adrenalina. Además, esta zona incorporará 26 casetas de madera que venderán productos artesanales, entre los que destacan originales juguetes y maquetas de madera, artesanía rusa, quesos de colores, peluches y muñecas personalizadas, juegos de ingenio, etc.A partir del viernes 24 de noviembre, se sumarán a la fiesta de la Navidad del Recinto Ferial la noria más grande de España, que permitirá ver Alcalá de Henares a vista de pájaro y el Cirkus Kaos, un innovador circo sin animales.Una de las novedades de esta primera edición de ‘Alcalá, Ciudad de la Navidad’ es la campaña escolar que se desarrollará del 27 de noviembre al 1 de diciembre y del 11 al 15 de diciembre que permitirá que 2.500 escolares alcalaínos disfruten, en horario de 11.00 a 13.30 horas y de forma totalmente gratuita, de las atracciones ubicadas en el Recinto Ferial de Alcalá de Henares.A partir del 1 de diciembre, arrancará la segunda fase del proyecto en la céntrica Plaza de Cervantes que, al igual que el recinto ferial, estará ambientada con el tradicional atrezzo y decoración propia de estas fechas.La Plaza de Cervantes contará con un abeto navideño gigante, The Christmas House, en la que los niños podrán remitir su carta a los Reyes Magos, 61 casetas navideñas de madera que venderán juguetes, productos de artesanía, etc. y numerosas atracciones dedicadas al disfrute de los más pequeños (tiovivo, noria, trenecito de vías, atracciones de madera, etc.) Al igual que el Recinto Ferial alcalaíno, esta zona contará también con el tradicional puesto de patatas asadas, tan habitual en los mercadillos navideños europeos.Además, los días 6, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 29 y 30 de diciembre habrá numerosos pasacalles navideños en los que participarán siete compañías de animación, teatro y músicos que amenizarán la jornada de turistas y alcalaínos con sus villancicos y melodías típicamente navideñas. Dichos pasacalles tendrán lugar cada uno de esos días a las 13.00 horas y a las 20.00 horas.Para más información sobre este gran evento y las actividades programadas del 17 de noviembre de 2017 al 7 de enero de 2018, se puede consultar su web