Un experto en innovación turística aconseja ofrecer “productos emocionales”

La Crónica de Guadalajara - Actualizado 13 noviembre 2017 15:02

Sorprender y conocer al cliente para que viva una experiencia "real" y se sienta "especial" a través de un producto "emocional", son algunos de los consejos que el experto en innovación turística Jimmy Pons ha ofrecido este lunes a los hosteleros de Toledo.



La conferencia de Pons, 'La innovación como salvavidas del sector turístico', se enmarca en los actos conmemorativos que la Asociación de Hostelería de Toledo está organizando por su 40 aniversario, y a la que han asistido entre otros el presidente de la AHT, Tomás Palencia; y la concejala de Turismo, Rosana Rodríguez.



Tras asegurar que los 40 años que cumple esta asociación toledana es un aniversario importante, Pons ha precisado que si lleva todo ese tiempo hablando de calidad, el cliente ya lo da por hecho y ahora la palabra que hay que empezar a transmitir es "la necesidad de la innovación, de sorprender al cliente, de conocerle cada vez más".



"La innovación es importante para que la gente se sienta especial, que para eso viaja, y el reto del sector es cómo sorprender al cliente, cómo hacerle sentirse especial y que viva una experiencia real", ha dicho este experto en el Mindfulness Ejecutivo.



"Últimamente nos dedicamos a poner los productos turísticos en cajas y venderlos en supermercados y se ha perdido el glamour. Viajar es hacer cosas diferentes, tener experiencias. Por ello, el reto de los próximos 15 años es crear productos emocionales para que la gente cuando vuelva a casa sienta que ha hecho algo diferente", ha aconsejado.



Dicho esto, Pons ha precisado que en la actualidad la gente "vive en un mundo acelerado, la tecnología nos ha vuelto locos", y el sector turístico ha de conseguir que la gente "frene, que se relaje y descanse".



"La tecnología permite conocer más al cliente. Hoy estamos en redes sociales y si podemos conocerle, tener unos datos sobre él, podemos personalizar el producto y hacer más por él. Ese es el reto de la personalización", ha insistido este experto en innovación turística.



"Si un hotel tiene un cliente que ya ha estado 10 veces en él, no puede ofrecerle siempre lo mismo. Hay que pensar cómo hacer especiales a los clientes y para eso hay que conocerles primero", ha explicado Pons.



A renglón seguido, ha agregado que ese mayor conocimiento de los clientes no implica un incremento de costes para el empresario, pues "lo que más cuesta es cambiar la mentalidad de la gente". "Hay que aceptar que la tecnología cambia el mundo y hay gente que no lo acepta porque el cambio implica rechazo, pero el sector tiene que adaptarse a lo que viene. Es importante saber cómo va a ser el mundo en 20 años porque nos va a tocar vivir en él", ha concluido.

