Luego no digas que no te avisamos: la Navidad es otra historia cuando la vives en París

El invierno está de fiesta en París y en su región. Llega con su comitiva de descubrimientos golosos y toques de luz y color, hace centellear los monumentos y los castillos, ofrece nuevas ocasiones de descubrir París y sus alrededores.Fiestas luminosas, espectáculos y exposiciones del momento, ideas para compras, encuentros muy dulces, escapadas alrededor de París... Al calor de un interior o al aire libre, en un museo o un castillo, desde la temprana mañana, o al final de la noche, París ofrece mil propuestas y es imposible resistirse a ellas. La capital francesa y su región es mucho más que luces y mercadillos.Pero naturalmente la que es conocida durante todo el año como “la ciudad luz” no puede renunciar a las bombillas en época de Navidad. Por cierto que ese título se remonta al siglo XVII durante el reinado de Luis XIV, quien para erradicar la explosión de la criminalidad en las calles, ordenó crear una gran iluminación pública, colocando faroles y antorchas hasta en los callejones más estrechos. Luego fueron los extranjeros y los franceses de paso en París quienes, maravillados por la visión de las muy primeras iluminaciones públicas en el mundo, difundieron la idea de una ciudad siempre alumbrada. Hoy, los visitantes del mundo pasean por las grandes avenidas y bulevares o delante las tiendas, o al pie de los monumentos para sacar provecho de la tradición de las iluminaciones que se perpetúan en las fiestas de finales de año.Cuando el invierno asoma la nariz, París entra en su temporada baja. Es la ocasión de aprovecharse con toda tranquilidad de los salones, museos o exposiciones, y de disfrutar de todos los eventos que animan los meses de noviembre y diciembre. Pero a finales de año, lo que le da otro aspecto a París, son las decoraciones de Navidad: iluminaciones, mercados, noria gigante, pista de patinaje sobre hielo... ¡Un encantador espectáculo que no hay que perderse!Todos los años, en esta época del año, los turistas y los parisinos esperan impacientes que empiece el espectáculo de las iluminaciones de Navidad en París. Los visitantes vienen de todas las partes del mundo para admirar los encantadores colores que toman las calles de París durante este festivo periodo. Arcos luminosos, bombillas multicolores, llamas incandescentes y proyecciones centelleantes visten suntuosamente las avenidas de la capital francesa. De noviembre hasta principios de enero, las iluminaciones de Navidad, especialmente en la avenida de los Champs-Elysées, la avenida Montaigne, la plaza Vendôme, a través del barrio de Montmartre, en Bercy Village y muchos más lugares, le dan a París un encantador magnetismo!Para darle más encanto todavía a las fiestas de fin de año, la capital se ilumina a través de numerosos eventos. Y, para disfrutar de este París de ensueño, no se necesita esperar a diciembre: la capital vive al ritmo de las Navidades a partir de mediados de noviembre, y, a finales del mes, la «avenida más bella del mundo» brillará intensamente con las tradicionales iluminaciones de los Champs-Élysées. A mediados de noviembre, también regresa la tradicional Grande Roue (Noria) de la place de la Concorde. Desde 70 metros de altura, ofrece un panorama excepcional sobre París.Paseo ineludible para todos los pequeños parisinos: los escaparates de Navidad de los grandes almacenes, ofrecen un encantador espectáculo, ideal para los niños y sus padres. Para poder disfrutarlo, los mejores lugares con las Galeries Lafayette , el Printemps Haussmann , –que este año ha elegido como imagen a la actriz australiana Nicole Kidman quien ha inaugurado la temporada navideña del exclusivo centro comercial, cuyos escaparates se convierten en esas fechas en parada habitual de lugareños y turistas. Printemps calcula que cerca de 10 millones de personas pasarán en Navidades por la calle en la que se sitúa también las Galerías Lafayette, el Boulevard Haussmann de la capital francesa, y no ha escatimado en esfuerzos para atraer su atención hasta mediados de enero– el BHV , de la rue de Rivoli o el Bon Marché en el distrito 7. Mientras las calles de la ciudad se adornan con guirnaldas, los escaparates de los grandes almacenes lucen preciosos árboles de Navidad, endiabladas luciérnagas y paquetes de regalo. Los escaparates también se convierten en escenarios de sorprendentes sainetes combinando autómatas animados con encantadores decorados, en un mundo interactivo... ¡un auténtico espectáculo! Encantadores mundos imaginados y creados por artesanos y decoradores con una increíble maestría, que fascinan desde siempre a los más pequeños como a los más grandes.También para los niños no hay que perderse las pistas de patinaje sobre hielo al aire libre instaladas junto a la torre Eiffel. Para los más cómodos, el paseo en autobús panorámico "Illuminations de Paris", organizado por Paris Cityvision , propone descubrir los más bellos monumentos de la capital iluminados al anochecer: La Opera Garnier, la plaza Vendôme, la plaza de la Concorde, la avenida de Campos Elíseos, la Torre Eiffel, los Inválidos, el Museo del Louvre, la Catedral de Notre Dame de París, las Grandes Tiendas...Durante estos días festivos, del 23 de diciembre al 7 de enero, los "voluntarios del turismo", reconocibles por su traje morado, están presentes en numerosos sitios en París y en su región para informar a los visitantes.Gran momento shopping de fin de año, los tradicionales y populares mercadillos navideños abren sus chalets desde el mes de noviembre. Provenientes de Alemania y de Alsacia, los mercadillos navideños se han propagado por toda Europa desde los años 90. Poco a poco se han convertido en un ineludible evento festivo de las fiestas de fin de año en París. En un acogedor ambiente con encanto navideño, se pueden descubrir, presentados en sus chaletitos de madera, decoraciones de Navidad, artículos de fiesta, productos regionales, objetos artesanales... Aquí, seguro que se podrá encontrar decoraciones para adornar el árbol de Navidad, originales ideas de regalo y todo lo necesario para realizar un delicioso festín de fiestas.Para un shopping de temporada, no hay que perderse los mercadillos navideños que se instalan por toda la capital: de Saint-Germain-des-Prés pasando por Montparnasse, hasta la plaza de La Défense, el encanto de la Navidad invade toda la región Ile-de-France... Durante más de un mes, el Mercadillo Navideño de la Défense hace brillar el centro de la City. El Village de Noël de la explanada de la Défense es el más auténtico y uno de los más grandes mercadillo navideños de la región Ile de France. Se extiende sobre más de 10.000 m2, ofreciendo un recorrido con más de 300 chalets de artesanías, 400 m2 de decoración festiva, y una multitud de sabores para despertar sus papilas...El Mercadillo Navideño de París Notre-Dame reúne a más de cincuenta artesanos, diseñadores de moda y accesorios, escultores de vidrio, diseñadores... y otras ofertas para los visitantes con animaciones festivas diarias. Por su parte, en el Mercadillo Navideño de Alsacia en la Gare de l'Est se puede encontrar todo lo mejor de la gastronomía de Alsacia en la plaza de la estación. De modo que es la ocasión de probar auténticos, de saborear los panes de jengibre y otros pastelitos navideños. Si lo que apetece es comprar cosas para la cena de Nochebuena, no hay que dudar en llevarse vino de Alsacia o el delicioso foie gras. También se pueden encontrar decoraciones de Navidad y textiles para una mesa de fiesta. El Mercadillo Navideño del Quai Branly está al pie de la torre Eiffel: artesanía, decoraciones de Navidad, ideas de regalos, shopping gourmet...París propone numerosas animaciones para vivir plenamente la Navidad. Ideadas para los pequeños, y también para los mayores, invitan a disfrutar plenamente de los mágicos momentos de una Navidad en familia. Acogedoras y lúdicas fiestas que permiten compartir privilegiados momentos con los niños. Entre otras cosas tiovivos para niños pequeños y grandes con la Grande Roue (Gran Noria) en la place de la Concorde; tiovivos gratuitos instalados en los 20 distritos de París, exposiciones de árboles de navidad decorados por diseñadores; sesiones de cuentos, talleres especiales para niños y espectáculos en Vaux Le Vicomte y en el Château de Breteuil; apertura excepcional del Musée des Arts forains , parques de atracciones marcados por sus animaciones navideñas, como en Disneyland Paris y el Playmobil FunPark y muchas más sorpresas por descubrir.Por supuesto, la magia de las fiestas de Navidad regresa en Disneyland® Paris hasta el 7 de enero del 2018. Un ambiente mágico, un parque iluminado, divertidos y simpáticos personajes Disney, un espectáculo Disney Dreams®. Una inolvidable fiesta de Navidad, un gigantesco árbol de Navidad con mil luces, el ineludible Desfile de Navidad donde poder cruzarse con Mickey, sus amigos y Papa Noel, un espectáculo interactivo, con Frozen de estrella, y por supuesto todas las atracciones habituales del parque Disneyland® Paris. Un abeto de 24 metros de altura y 24 toneladas será inaugurado con la ceremonia de iluminación en Main Street, además de la presencia de nieve y decoración navideña en todas las calles y establecimientos. Un total de 60.000 luces LED para el castillo de la Bella Durmiente y 12.000 bolas de Navidad decorarán los árboles del parque, junto con 24 nuevos trajes elaborados por un equipo de más de 40 personas durante tres meses. Además de los espectáculos tradicionales, el parque estrenará cuatro nuevos. Por primera vez, el Parque Walt Disney Studios participa en la celebración navideña con dos nuevos espectáculos: uno diurno con los personajes Disney más conocidos en el escenario de Production Courtyard y otro nocturno en la Tower of Terror. En un escenario de 70 metros cuadrados, pantalla LED, 2.500 metros cuadrados de proyectores, bailarines y efectos especiales sorprenderán a los visitantes con una fantasía nocturna de luces y personajes de carne y hueso que iluminarán el Hollywood Tower Hotel. Junto a la tradicional cabalgata Disney Stars on Parade, este año se celebrará una nueva en Main Street. También, hasta el 24 de diciembre, Papa Noel visitará Fantasyland y los Reyes Magos de Oriente llegarán el 5 de enero al hotel Newport Bay Club. Las cabalgatas de Navidad de Main Street y Disney Stars on Parade recorrerán las calles del parque para contribuir al espíritu de esta época del año y Stitch inaugurará espectáculo en el Castle Stage. Frozen será también una parte importante de las Navidades en el parque Disney; después de visitar el mercadillo de Arendelle y cantar con Anna y Elsa en el Frozen Sing Along, se podrá disfrutar de chocolate caliente al estilo Frozen.Para que pequeños y mayores puedan disfrutar de uno de los lugares más festivos, y también más enigmáticos de la capital, el Musée des art forains abre sus puertas al público durante diez días, a finales del año. El Festival du merveilleux es una puerta abierta a una de las mayores colecciones de objetos del espectáculo y magia de Europa. Una visita cultural y lúdica, llena de vagabundeo festivo en los diferentes espacios del museo, y también de espectáculos de artistas de calle y magos.Un jardín extraordinario, una araña de cristal suspendida de su techo verde; un gabinete de curiosidades, un globo elefante o un unicornio tocando el piano; un carnaval de la Belle Epoque, y sus paseos de caballos de madera centenarios; o una pequeña Venecia, con su laguna y palacio barroco. Este mundo de sueños existe y está en este museo.Por supuesto tampoco faltan en París representaciones de la Navidad. Belenes vivos, artesanales o escenas decoradas por figuritas se instalan en las iglesias parisinas con ocasión de las navidades. Tanto en tamaño real como en tamaño reducido, estas poéticas y representativas escenas pueden estar animadas, inspirarse en la vida local e incluso estar reinterpretadas por artistas contemporáneos... Todos los años, la Catedral Notre Dame de Paris, la Iglesia de la Madeleine y la Basílica del Sacré-Coeur acogen nuevos belenes. Tanto tradicionales, barrocas o modernas, estas verdaderas obras de arte atraen a una multitud de visitantes.Durante la estancia en París hay que aprovechar para realizar compras, tanto para las fiestas como para aprovechar las frecuentes rebajas que suelen adelantarse. Para hacer su shopping de Navidad y encontrar los mejores regalos. Grandes almacenes, librerías, concept-stores, juegos para niños... Todos los años, para la Navidad, nos encontramos con el mismo tema de buscar regalos. Y en París, es mejor hacerlo con un poco de adelanto para evitar la multitud de los últimos días en las tiendas. Pase lo que pase, la capital ofrece una multitud de posibilidades para encontrar una buena idea de regalo para el día de Navidad: moda, juguetes, libros...En lo que se refiere a moda y lifestyle, los grandes almacenes son una buena referencia: las Galeries Lafayette , el Printemps Haussmann , el BHV Citadium o también el Bon Marché . Hacer su shopping navideño en los grandes almacenes es una experiencia festiva gracias a sus excepcionales decoraciones y animaciones de Navidad. Y lo bueno, es que aquí se pueden encontrar regalos para toda la familia y para todos los gustos.No hay nada más delicado como escoger el último juguete de moda en el patio de la escuela, o el buen juego de mesa para reunir a toda la familia en un buen ambiente. Los niños siempre se toman el tiempo de preparar una larga lista de regalos para Papá Noel y no hay nada tan enternecedor como ver sus ojos maravillados al abrir sus regalos. De modo que para estar seguro de encontrar lo que les guste: Joué Club , l a Grande Récré Au Pullman o también Disney Store Para los aficionados de tendencia y nuevos conceptos, no hay nada mejor como los concept-stores para encontrar un regalo original. Última ropa de moda, objetos de decoración de todo tipo y otros productos innovadores... encontrará esas buenas ideas en Merci Colette o en Bonton para los niños. Existen algunos regalos que siempre caen bien... Pues ¿qué puede ser tan agradable como leer un buen libro al lado de un fuego de chimenea, escuchando el último álbum de moda? Para eso, existen numerosas librerías en París, y suele ser un momento agradable elegir un libro en estos lugares gracias al su ambiente y a los consejos de los vendedores. Tampoco hay equivocación con el mundo digital, objetos para conectarse, informática y otros regalos relativos al ocio que se pueden encontrar en la Fnac y otras tiendas multimedia.Las tentaciones gastronómicas en París son bien conocidas, pero en Navidad hay una cita ineludible: Noël gourmand , un espectáculo dedicado a la auténtica gastronomía, saludable y de gran calidad gustativa. Un salón de lujo en un lugar prestigioso donde todos los expositores son productores y están presentes en sus stands. Se trata de la primera y única exposición de comida navideña dedicada a la gastronomía francesa en París. Los mejores artesanos en Francia se encuentran en el corazón de París para colocar la Navidad bajo el signo de la gastronomía de lujo. Este Gourmand de Navidad permitirá probar los mejores sabores de Francia y encontrar los platos para las vacaciones de fin de año. Durante estos 4 días –del 15 diciembre al 18 diciembre 2017– esta cita gastronómica realzará la maestría y el talento de los mejores artesanos de Francia, y permitirá descubrir productos de alta gama, así como especialidades del terruño.Un divino abanico de productos –quesos de la granja, platos regionales, aceites, especias, champiñones, productos del mar, salazones, foies gras, vinos, chocolates y dulces...– para imaginar y preparar inolvidables cenas de Navidad y fin de año. La muestra se celebra en La Cité de la Mode et du Design, 34 quai d'Austerlitz - 75013 ParisTampoco hay que olvidarse del Salón de los sabores y las delicias gourmet2 que tiene lugar del 1 al 4 de diciembre en el Espace Champerret en París, en el que la cocina, la gastronomía, las tendencias alimentarias y los productores de todas las regiones apuestan por una gastronomía decididamente auténtica y mostrando los mejores productos de los terruños. La cita parisina de los gourmets. Con 300 productores de Francia y otros lugares, el salón Saveurs des Plaisirs Gourmands ofrece una amplia gama de productos excepcionales. Productos regionales, delicatessen o comida orgánica: aquí se tiene la oportunidad de elegir las comidas de vacaciones y encontrar ideas para regalos de Navidad (cajas gourmet, procesadores de alimentos, etc.). Cada año, un chef patrocina el salón. Este año, el chef Christian Etchebest patrocina el show Saveurs des Plaisirs Gourmands.Y para los que busquen hacer regalos gastronómicos o surtirse de productos franceses e internacionales, nada como hacer una visita -y de paso picotear algunos de sus productos- a La Grande Épicerie de Paris , situada justo enfrente del Bon Marché, que en Navidad es una auténtica fiesta, se ha convertido en un «ineludible, un placer asumido, un momento privilegiado». Auténtica referencia de la gastronomía en París, atrae a aficionados de excepcionales productos y a curiosos del mundo entero.