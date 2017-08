¿Lisboa es una alternativa a Tarifa para los surfistas?

Surfeando en Ericeira.

Ideas para Viajar - Actualizado 16 agosto 2017 12:15

Con la llegada del mes de agosto comienza la temporada de surf. La región de Lisboa es una de las capitales mundiales de este deporte, con impresionantes playas ideales tanto para principiantes como para expertos.



Ericeira, reina del mundo

A tan solo 50 kilómetros al norte de la capital portuguesa se encuentra el pueblo pesquero de Ericeira, cuya costa fue nombrada por la organización “Save the Waves Coalition” como la primera reserva de surf de Europa y segunda del mundo.



La belleza de sus playas, la variedad de olas y el vibrante ecosistema marino atraen cada año a miles de surfistas dispuestos a desafiar al mar. Al impresionante paisaje natural le acompañan las pequeñas iglesias y casas encaladas.



Para los más expertos está la Praia do Coxos, una pequeña cala recogida de la que se dice que tiene el mejor oleaje de todo Portugal. También destacan la de Ribeira d’Ilhas, que por sus olas ambidiestras suele acoger algunas etapas del Campeonato Mundial de Surf; y la playa de Reef, un enclave ideal de fondos rocosos y grandes olas.



Carcavelos, para principiantes

Allá donde desemboca el río Tajo nacen las olas de la playa de Carcavelos, en la conocida zona de Cascais. Se encuentra a solo 24 kilómetros de Lisboa y es una de las más concurridas por sus mareas, muy predecibles y seguras para los que se inicien con la tabla.



Si bien es cierto que para evitar agobios se debe llegar pronto a la playa, esta cuenta con todo tipo de servicios como bares y restaurantes, canchas de baloncesto y voleibol y varias escuelas de surf a precios muy competitivos.



Costa da Caparica, surf y naturaleza

Esta zona es un auténtico paraíso virgen al sur de Lisboa y está repleta de calas de agua transparente y arena blanca donde parece que el hombre no ha pisado nunca.

Cada año, cuando llega la primavera, Caparica se convierte en una fiesta con el Caparica Surf Fest: diez días de música, campeonatos y talleres dedicados al deporte que está de moda en casi todo el mundo.



En las competiciones se distinguen tres niveles, desde junior a pro, pero también hacen sitio a otros deportes como el windsurf, bodyboard, kayak, bodysurf e incluso skate. Las olas suelen ser desafiantes sin llegar a alcanzar el peligro, garantizando una jornada de adrenalina y diversión.



Además de las academias de surf más prestigiosas, todas las zonas ofrecen buenos alojamientos y mejores experiencias gastronómicas para saciar al estómago después de una intensa jornada deportiva.