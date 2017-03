El Señorío de Molina confía en la vía digital para atraer más turismo

Una vista clásica del casco antiguo de Molina de Aragón.

Ideas para Viajar - Actualizado 10 marzo 2017 10:22

El I Encuentro de Dinamización Turística toma el pulso a los empresarios hoteleros y propone importantes proyectos para la dinamización del sector como la puesta en marcha de una plataforma digital turística, la creación del Observatorio de Turismo Rural y el impulso de la Carta Europea de Turismo Sostenible para todos los negocios hoteleros del Geoparque



La necesidad de configurar una marca de destino turístico; impulsar la innovación, promover el asociacionismo y la colaboración entre negocios turísticos y la generación de productos que ofrezcan experiencias únicas a los visitantes fueron algunas de las conclusiones que se alcanzaron en la mañana de ayer durante I Encuentro de Dinamización Turística de la Comarca de Molina de Aragón-Alto Tajo, que tuvo lugar en el Salón de Actos de Santa María del Conde, en Molina de Aragón y en el que participaron más de 40 establecimientos del territorio.



Este encuentro fue promovido por la Asociación de Desarrollo Rural Molina de Aragón-Alto Tajo, el Geoparque de la Comarca de Molina-Alto Tajo, el Parque Natural del Alto Tajo y la Asociación de Turismo Rural Alto Tajo-Molina de Aragón (ATRAMA) con el fin de tomar el pulso al modelo de negocio de los distintos establecimientos hosteleros y proponer tres importantes medida para su dinamización y seguimiento: la creación de una plataforma digital turística con central de reservas, la puesta en marcha de un observatorio de turismo rural y el impuso de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) en todo el territorio del Geoparque de la Comarca de Molina-Alto Tajo.



A lo largo de esta jornada, el Geoparque Mundial de la UNESCO de la Comarca de Molina de Aragón-Alto Tajo se presentó como una oportunidad y un instrumento muy potente a la hora de promocionar el turismo de todo el territorio y generar una marca de turismo sostenible de calidad.



El encuentro se abría con la presentación, por parte del presidente del ADR Molina-Alto Tajo, Alejandro Atance, y la gerente de la misma, María Jesús Madrid, de la estrategia de dinamización turística concebida de manera participativa por parte de representantes del tejido socioeconómico de la comarca. Esta estrategia parte de un diagnóstico inicial que valora las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de la comarca (Análisis DAFO) de cara a establecer unos objetivos encaminados a reconducir el sector de acuerdo con las necesidades que demanda la situación del mercado actual con el fin dinamizar el turismo y generar nuevos nichos de negocio.



Posteriormente, Ignacio Crespo, profesor de la Escuela de Innovación y empresario, ofreció asesoramiento a los asistentes a la hora de elaborar una estrategia de comercialización competitiva. En este sentido, señaló el asociacionismo como una herramienta fundamental para poner en acciones de promoción, adaptación a las nuevas tecnologías y dinamización que de otra manera podrían resultar muy costosas y establecer sinergias con otros establecimientos, incluso proveedores y productores locales para ofrecer una experiencia más completa que mejore la satisfacción de los clientes, por ejemplo a través de empresas de turismo activo, alquiler de bicicletas, guías turísticos, restaurantes, etc. Insistió en que no basta con atesorar un importante patrimonio natural y cultural “tenemos un recurso, pero debemos convertirlo en un producto”, dijo. Asimismo, recordó que existe un perfil muy amplio de clientes potenciales que “lo hacen todo a través de Internet” y en este sentido la página web de un negocio es el escaparate del mismo en la Red. Crespo señaló que la Internet y en especial las Redes Sociales es una importante fuente de información que no se debe ignorar, ya que a través de los comentarios de los clientes se puede intuir cuáles son las acciones que funcionan para implementarlas y corregir aquello que valoran de manera negativa.



Por su parte, la técnico del ADR Molina-Alto Tajo, Rebeca Fernández, presentó el proyecto estrella que se pretende lanzar desde la asociación. Un portal turístico que ordene y centralice toda la información del territorio de acuerdo con una estrategia bien fundamentada, que incluirá una central de reservas y un blog. La Asociación se compromete a tutelar el proyecto durante dos años y contratar una personas responsable de actualizar y llevar a cabo las labores de SEO, SEM y posicionamiento web con el fin de que esta medida tenga una repercusión directa en la promoción del territorio como destino turístico con una identidad clara y unos productos definidos que atiendan a esa estrategia.



El gerente del Geoparque, Juan Manuel Monasterio, recordó que el territorio cuenta con el reconocimiento por parte de la UNESCO como territorio con unos valores geológicos singulares que lleva a cabo un proyecto de desarrollo concebido de abajo a arriba y fundamentado en la conservación, el aprovechamiento de los recursos y el trabajo en red con otros espacios. En esta línea, invitó a los establecimientos a consolidar su unión para aprovechar las oportunidades de visibilidad y promoción que ofrece esta nueva coyuntura dentro del Geoparque.



Por su parte, el presidente de Atrama, José María de Leyva, informó sobre el acuerdo alcanzado por los organismos convocantes para crear un Observatorio del Turismo Rural al que se pueden adherir todos los establecimientos interesados para compartir información sobre ocupación, satisfacción de los usuarios y actividades que se realizan, con el objetivo de implementar la estrategia de dinamización turística de la comarca con datos reales.



El encuentro se clausuró con al intervención de Isabel González, técnico de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, sobre la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS), una iniciativa impulsada por la Federación EUROPARC (Federación de Parques Naturales y Nacionales de Europa) en 1973 con presencia en 39 países europeos, que tiene como objetivo promover el desarrollo del turismo en clave de sostenibilidad en los espacios naturales protegidos de Europa, a través de la elaboración de un diagnóstico que dé lugar a una estrategia y a un plan de acción para el desarrollo de los objetivos planteados en esa estrategia. El pasado 26 de julio se creaba la Mesa de Turismo con todas las administraciones del territorio y el siguiente paso es la creación de un Foro de Turismo Sostenible con la participación de todos los establecimientos interesados. Este Foro tendrá como objetivo la redacción de un dossier de candidatura que será presentado a EUROPARC e incluirá ese diagnóstico, estrategia y plan de acción. La reunión para el debate y constitución del foro tendrá lugar el próximo 30 de marzo, en el Centro de Interpretación “La Dehesa” de Corduente.