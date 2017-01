Aquí está la oferta turística de Castilla-La Mancha para Fitur

Hita tendrá un lugar destacado en Fitur 2017 de la mano de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (Foto: La Crónic@)

Stand de Castilla-La Mancha en Fitur 2017.

Ideas para Viajar - Actualizado 13 enero 2017 13:18

Castilla-La Mancha presentará su oferta turística al mundo en 360º, con un stand más grande y dinámico y la realidad virtual como protagonista.

Castilla-La Mancha mostrará en FITUR sus atractivos al mundo en 360º, dentro de un stand institucional de 1.300 metros cuadrados, un 30% más grande que el pasado año, con un programa de actividades intenso y variado, y la realidad virtual, junto a otras nuevas tecnologías, “como el soporte perfecto para que el visitante pueda asomarse de verdad a Castilla-La Mancha y no tenga más remedio que venir a visitarnos”.



Así lo ha explicado este viernes la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la rueda de prensa en la que ha avanzado cuáles serán las principales novedades que la región mostrará en la trigesimoséptima edición de FITUR, que comienza el próximo miércoles en Madrid y que tendrá como protagonistas a la provincia de Ciudad Real el miércoles, la de Guadalajara el jueves, Cuenca, el viernes, Albacete, el sábado y Toledo para cerrar esta semana de promoción turística nacional e internacional.



Como ha resaltado la consejera, acompañada por la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana Isabel Fernández Samper, y el presidente de la Asociación de hosteleros de Castilla-La Mancha, Alfonso Silva, “para el Gobierno de Castilla-La Mancha es una apuesta estratégica estar presentes en esta feria líder del sector, que batió record de participación en 2016, con más de 9.600 empresas expositoras de 164 países y regiones, por lo que es la mejor plataforma posible para mostrar al mundo la riqueza y variedad de nuestro patrimonio cultural y natural, contribuyendo a captar demanda externa que impulse la actividad no sólo en las empresas más directamente ligadas al turismo, sino también en otras de sectores muy relacionados con éste, como es la artesanía, la cultura, el comercio y el sector servicios en general”.



La consejera ha detallado que este stand, que ha supuesto un coste de un 17,5% más que el pasado año, “nos va a permitir estar presentes no solo en FITUR sino en tres ferias más durante este año: Expovacaciones, en Bilbao en el mes de mayo; B-Travel, en Barcelona en abril y Tierra Adentro, en Jaén en el otoño”.



Como ha resaltado, “el stand cuenta con quince puntos de atención e información al visitante, a cargo de la Junta, las cinco diputaciones provinciales, las cinco asociaciones provinciales de Hostelería, las tres ciudades Patrimonio de la Humanidad -Toledo, Cuenca y Minas de Almadén- y la Red de Ciudades AVE, de la que forman parte siete ciudades castellano manchegas, lo que nos permitirá ofrecer una completa información tanto de destino, como de recursos y servicios turísticos que tenemos en la región”.



Importante apuesta por las nuevas tecnologías

En esta edición de FITUR, Castilla-La Mancha hace una importante apuesta por las nuevas tecnologías en su espacio, en el que se desarrollarán actividades de muy distinto perfil, de modo que en el corazón del stand se ha recreado un corral virtual, en el que se ofrecerá al visitante la posibilidad de disfrutar de tres tipos de actividades diferentes. Por un lado, la Realidad virtual Don Quijote de la Mancha, en la que se podrá revivir, portando unas gafas de realidad virtual, la famosa lucha de Don Quijote contra los molinos de viento que se transforman, en su imaginación, en gigantes, a lomos de un caballo de madera, Rocinante, hecho por un artesano de la región, un proyecto que ha sido realizado por Telefónica a modo de videojuego para atraer al público más joven de la feria.



También en este entorno, el visitante podrá aprovechar esta misma tecnología para, con gafas y el propio móvil, hacer una visita 360 grados a diferentes espacios de Castilla-La Mancha, trasladándose a algunos de nuestros espectaculares entornos. Por último, también habrá una exposición de 100 fotografías en 360 grados, que permitirán hacer un recorrido por los principales destinos y recursos turísticos castellanomanchegos.



Pero, como ha explicado la titular de Economía, Empresas y Empleo, “este espacio de 1.300 metros también incluye una reproducción del Corral de Comedias de Almagro, conocido en todo el mundo por ser el único que permanece activo tal y como era hace casi cuatrocientos años”. Esta reproducción incluye las sillas de enea que se colocan en la parte baja y que serán llevadas desde el mismo Corral. El espacio central también acogerá un pequeño castillo de cinco caras, donde se proyectarán videos de castellanomanchegos invitando a venir a conocer nuestra tierra, así como un retrato de Cervantes que, como detalle de humor, guiñará, cada cierto tiempo, un ojo al visitante.



Primer espacio de promoción de los productos agroalimentarios de calidad

Patricia Franco ha puesto en valor que “el stand está pensado para ofrecer, de manera directa, nuestros mejores atractivos y, entre ellos, no podía faltar la promoción de la gastronomía, por lo que, por primera vez, tendremos un espacio destinado a la promoción de nuestro producto agroalimentario, en colaboración con la Consejería de Agricultura, con la recreación de una típica Venta del Quijote, que incluye 10 barricas de vino a modo de mesas decoradas con motivos de nuestra tierra, en la que se ofrecerán más de 30 catas comentadas, degustaciones y presentaciones de productos de las marcas de calidad diferenciada, donde tendrán un papel protagonista las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas Protegidas de la región”.



Junto a la Venta, “se ha habilitado una amplia muestra de marcas de calidad y productos con Denominación de Origen de Castilla-La Mancha, en cuyo diseño ha participado un herrero artesano de la región, elaborando los soportes de hierro forjado que imitan a las plantas de las que brotan los alimentos y que servirán para la exposición”.



A esta promoción del producto agroalimentario se suma la zona de bar, un espacio cerrado que será atendido por la Federación Regional de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha, donde cada día se dará a degustar un menú típico de cada provincia con toques de cocina del Quijote a cargo de la Escuela de Gastronomía de Toledo.



Otro de los focos de atención del stand será la zona de artesanía, que acogerá demostraciones de artesanía en vivo cada día en la feria.



Workshop B2B

La consejera ha puesto especial acento en FITUR “como un espacio para hacer negocio”, de modo que, durante los cinco días de duración de la muestra, más de 30 asociaciones y entidades que representan y catalizan la oferta de servicios turísticos de Castilla-La Mancha puedan tener más de 400 reuniones de trabajo con turoperadores procedentes de China y EEUU en un Workshop B2B. Además, como ha resaltado, siete de esos turoperadores y agencias de viaje extranjeras participarán en un ‘fam trip’ y una misión comercial inversa, entre los días 20 y 23 de enero, en cumplimiento del Plan de Promoción Turística Internacional 2017, desarrollado por el IPEX y la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía. Estos días, las agencias visitantes, procedentes de EEUU y China, tendrán la oportunidad de visitar varios lugares emblemáticos de nuestra región -Cuenca, Alcázar de San Juan y Toledo-, y de degustar nuestra gastronomía más típica, con una visita a una bodega incluida.



“El Plan Estratégico de Turismo 2015-2019 ha supuesto el punto de inflexión que necesitaba el turismo regional”

Patricia Franco ha indicado a los medios presentes en la rueda de prensa que, en esta edición de FITUR 2017 se cumple un año de la presentación por parte del presidente de la región, Emiliano García-Page, del Plan Estratégico de Turismo 2015-2019, un plan “que ha supuesto el punto de inflexión que necesitaba el turismo regional, y que se ha convertido en la hoja de ruta precisa para volver a fortalecer la actividad turística como sector económico estratégico de Castilla-La Mancha, desarrollando un modelo económico sostenible de creación de empleo, cohesión territorial y competitividad sectorial”.



La consejera ha señalado que “los logros y el cambio de tendencia en las cifras del sector a lo largo de 2016 son evidentes, a falta de los datos correspondientes al mes de diciembre que, confiamos, vayan en la misma línea”. Unas cifras del INE que hablan de un incremento del 8,9% en pernoctaciones en alojamientos hoteleros en nuestra región, más de un punto y medio por encima de la media nacional, o que las provincias de Cuenca y Guadalajara crecen en pernoctaciones a un ritmo de dos dígitos, mientras que Toledo roza ese umbral, de tal modo que el crecimiento de viajeros alojados en la provincia de Guadalajara es el más alto del país en el acumulado anual, con un 16% de aumento.

Entre estos datos positivos, también ha resaltado que Castilla-La Mancha es el segundo destino de interior que más crece y el que más aumenta en viajeros alojados en establecimientos de turismo rural, un 24,2%, más, “todo lo cual ha permitido que nuestra cuota de mercado suba del 6,4% al 7,2% en el último año”.



Quinto destino más visitado por los residentes en España

En otro orden de cosas, la consejera ha subrayado que “la conmemoración del IV Centenario de la Muerte de Cervantes, nos ha convertido en el quinto destino más visitado por los residentes en España y el cuarto destino en que más crecen los viajes de residentes, con un 12,8%”.



Como ha recordado, “el notable incremento de viajeros experimentado en los 9 primeros meses de 2016 ha generado unos ingresos adicionales de 156 millones de euros respecto a los tres primeros trimestres del año anterior”, por lo que, a falta de los datos del cuarto trimestre de viajeros, “ya hemos superado el objetivo turístico de ingresos, que era de 150 millones, y estamos a punto de superar el de visitantes, previsto en 1,2 millones”.



Este dinamismo que está mostrando el sector, como ha destacado, supone, entre otras cosas, “que, hoy, alrededor de 2.000 personas más tengan un empleo en el sector del turismo en la región, según los datos de afiliación a la Seguridad Social de entre enero y noviembre”.



“Esta coyuntura favorable, con datos positivos y esperanzadores a la par, nos indican que debemos seguir trabajando en la línea que hemos iniciado, y por ello, en esta edición de FITUR presentaremos buena parte de las iniciativas que desarrollaremos a lo largo de 2017”.



‘Castilla-La Mancha de Cine’

La consejera ha destacado que, en el marco de FITUR, se presentará el relanzamiento de la Ruta de Don Quijote, “una nueva propuesta de esta tradicional ruta que quiere convertirse en itinerario turístico de referencia en la región para el viajero nacional e internacional, una vez concluida la conmemoración del IV Centenario de la muerte Cervantes”, una ruta que quiere ser respetuosa con la novela de Cervantes.



En FITUR se entregarán también los Premios de Gastronomía ‘Miguel De Cervantes’, que se concedieron a finales de noviembre, “cuya convocatoria nos ha permitido conmemorar el cuatrocientos aniversario del fallecimiento de Cervantes, al tiempo que destacamos el papel de la cocina castellano-manchega promocionada a través de su obra más importante, Don Quijote de la Mancha”.



Otras actividades serán la firma de la adhesión de Castilla-La Mancha a la Organización Mundial del Turismo, el organismo de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos; la entrega del Certificado del Record Guinness al Pisto de Villanueva de Los Infantes, de 1.254 kg, récord que obtuvo la localidad el pasado 4 de septiembre, y que consiguió superar en más de 700 kilos el anterior, establecido por una ‘rataouille’ realizada en Disneyland París.



Asimismo, se realizará la presentación de la Red “Los Pueblos más bonitos de España”, con las nuevas incorporaciones de los municipios castellano-manchegos de Hita y Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) y del proyecto ‘Castilla-La Mancha de Cine’, una nueva estructura de apoyo y comercialización de Castilla-La Mancha como sede de rodajes cinematográficos y televisivos.



En el marco de FITUR también se dará a conocer el proyecto ‘Infotactile’, un soporte digital muy intuitivo y sencillo de manejar, que se instalará, en una primera remesa de 15 unidades, en lugares estratégicos de la región de alto nivel de tránsito de viajeros, en los que no sólo se podrá adquirir información turística de recursos y servicios, sino también comprar directamente las entradas a museos, realizar reservas en hoteles y restaurantes, etc.



Entre otras cosas, también está prevista la difusión de la campaña ‘Travel Inspirers’, una campaña de marketing de contenidos dirigida en 2017 a la Ruta de Don Quijote, en colaboración con ‘influencers’ en el mundo de los viajes que aúnan entre todos a 700.000 seguidores en Facebook, a 150.000 en Twitter, y 3.100.000 páginas vistas al mes en sus blogs.



También se ofrecerán los detalles de la exposición ‘Cuenca: 1.000 años de Arte Medieval’; el proyecto de destino turístico ‘Starlight’ Parque Astronómico de la Serranía Conquense, el primer proyecto de desarrollo de un producto especializado en turismo astronómico en Castilla-La Mancha, que estará certificado por la Fundación Starlight; la Guía recetario “La cocina del Quijote”, con recetas elegidas por 20 prestigiosos chefs de CLM, basadas en la gastronomía del Quijote, y maridadas con vinos de nuestra, y se proyectarán dos capítulos de los documentales “Senderos del Mundo”, serie documental basada en itinerarios que recorren lugares históricos de todo el mundo, que se estrenará en La 2 de Televisión Española en 2017, de la que ambos capítulos dedicarán sus contenidos a los pueblos y lugares que protagonizaron parte de la vida de Cervantes.



Por su parte Alfonso Silva, ha resaltado la importancia de “cuidar cada vez más la gastronomía, como demuestran los últimos datos de FRONTUR, según los cuales, de los más de 70 millones de turistas que han entrado en España este año, 7 millones de ellos lo han hecho interesados por la gastronomía”. Por esta razón, ha puesto en valor la importancia que el Ejecutivo regional ha querido dar este año a este aspecto de nuestra oferta turística, de modo que cada día se ofrecerán cinco tapas de la provincia protagonista de la jornada, con un total de 750 unidades, elaboradas por los alumnos de la Escuela Superior de Gastronomía de Toledo, con una elaboración en la que se ha tenido en cuenta los propios platos que aparecen a lo largo de la novela cervantina, así como una variada oferta de quesos, chacinas y postres, además de vinos de cada provincia.