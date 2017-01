Si hubieras ido tú también, Segóbriga habría recibido 49.376 visitantes durante el pasado año

Anfiteatro de Segóbriga, en la localidad conquense de Saelices.

La Crónica de Guadalajara - Actualizado 7 enero 2017 12:33

El Parque Arqueológico de Segóbriga cierra el año 2016 con casi 50.000 visitantes.

El Parque Arqueológico de Segóbriga ha cerrado el ejercicio 2016 con casi 50.000 visitantes, lo que supone un incremento del 1,2 por ciento con respecto al pasado año 2015.



El vicepresidente de la Diputación, Julián Huete, ha realizado un "excelente" balance del año, no solo por la nueva subida en el número de visitantes, sino "porque consolidan el crecimiento de visitas que se viene experimentando desde que en 2013 la Diputación de Cuenca se hiciera cargo de la gestión del parque arqueológico".



En ese periodo se ha registrado un aumento del 29,1 por ciento, al pasar de los 38.234 visitantes de hace cuatro años a los actuales 49.375.



Huete considera que "estos resultados suponen todo un espaldarazo" a la gestión que la Diputación ha llevado a cabo en Segóbriga, lo que les anima "a continuar trabajando para no dejar de mejorar".



En esta tendencia al alza, en el último mes del año se han contabilizado un total de 3.419 visitas, lo que representa un incremento del 2,7 por ciento con respecto al mes de diciembre del año anterior.



La mayor afluencia de visitantes al parque arqueológico, sin embargo, se produjo en los meses de abril, marzo y mayo, con 8.148, 6.925 y 6.428 personas, respectivamente, que concentraron el 43,54 por ciento de las visitas, llamando la atención que más de la mitad acudieron en grupo.



No obstante, durante todo el año el tipo de visita mayoritario ha seguido siendo el individual con un 70,77 %, mientras que el de grupo fue elegido por un 29,23%.



ACTIVIDADES

En esta mayor afluencia de visitantes a Segóbriga "tienen mucho" que decir las actividades organizadas en el parque durante esos meses, como fueron el caso del II Festival para la Infancia y la Adolescencia o el XXXIII Festival Juvenil de Teatro Grecolatino de Segóbriga, ambos celebrados en abril, así como la programación del Verano Cultural de Segóbriga, desarrollado en julio y agosto, en el que se incluyeron desde visitas guiadas nocturnas y conciertos hasta visitas a la excavación arqueológica.



Dentro de los distintos programas divulgativos, el 9,2% del total de visitantes ha participado en alguna de las actividades organizadas a lo largo del año.



Destaca la alta participación en el programa de difusión puesto en marcha por la Institución provincial durante el verano, que, bajo el título 'Segóbriga, historia y paisajes milenarios', se organizaron conciertos, conferencias, visitas guiadas nocturnas y visitas comentadas a las excavaciones arqueológicas que centraron la atención de los visitantes de Segóbriga.



Una afluencia de visitantes que experimentó picos importantes durante los puentes festivos y fechas señaladas como verano o navidades. Así, por ejemplo, el parque recibió 3.065 personas durante Semana Santa, 1.113 durante el puente del Primero de Mayo, 1.749 en el puente de noviembre de Todos los Santos y 2.061 en el de la Constitución-Inmaculada, en diciembre.